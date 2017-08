Agencias

ESTADOS UNIDOS.- La próxima película spin-off de Star Wars se basará en la vida de Obi-Wan Kenobi, y llegará en el año 2020. Esta será la tercera parte de la saga de spin-offs llamada A Star Wars Story que comenzó con Rogue One en el 2016.

La película será dirigida por Stephen Daldry, el nominado a los premios Oscar responsable de películas como The Hours, Billy Elliot y algunos episodios de la serie The Crown de Netflix, según reportan desde The Hollywood Reporter.

Sin embargo, el actor Ewan McGregor, quien dio vida a Obi-Wan durante las tres precuelas de Star Wars, todavía no está confirmado para le película. McGregor lleva años diciendo que quiere regresar a la saga para hacer una película del maestro Jedi, y su deseo podría haberse cumplido.

Sobre la historia de la película tampoco se conoce nada, aunque los rumores pasados podrían indicar que se desarrollaría después de los acontecimientos de Episode III - Revenge of the Sith, es decir, después de que los Jedi desaparecieran (casi) por completo y Obi-Wan se retirara al exilio.