México.- Para todos los televidentes de Latinoamérica que aún no estén suscritos, HBO ofrecerá sin ningún costo el acceso abierto de los primeros capítulos de las nuevas temporadas de sus series originales Game of Thrones, Ballers e Insecure. Además del documental, Cries from Syria, indicó economía hoy en su portal.

Los programas se podrán ver a través de la plataforma digital de entretenimiento premium HBO GO, así como por HBO On Demand, por un tiempo limitado, de acuerdo con un comunicado de la cadena televisiva.

El contenido incluido tendrá:

Cries of Syria.

Un largometraje que expone la crisis humana en el país y la guerra civil que ha impactado desde hace años. El documental fue dirigido por Evgeny Adineesvky y estará abierto para los no-suscriptores hasta el 16 de julio.

Game OF Thrones (Séptima temporada).

La serie ganadora de multiples premuios Emmy y Golden Globe estará estrenando su penúltima temporada de siete episodios.

El primer episodio de la séptima temporada estará disponible desde el 17 de julio hasta el 15 de agosto para los no-suscriptores

Ballers (Tercera temporada).

La serie que explora la vida de los jugadores de fútbol americano estará de estreno.

Ahora Dwayne Johnson participará en la serie e interpretará al ex jugador, Spencer Strasmore. El primer episodio de la tercera temporada estará abierto para no-suscriptores desde el 24 de julio hasta el 22 de agosto.

Insecure (Segunda temporada).

La comedia original creada por Issa Rae y Larry Wilmore y protagonizada por Rae e Yvonne Orji está de regreso. Su primer capítulo estará abierto para los no-suscriptores del 24 de julio hasta 22 de agosto