Sin ropa y golpeada hallan a hermana de Bobby Larios

ESTADOS UNIDOS.- La tragedia embarga a Bobby Larios y su familia desde que su hermana María del Carmen Larios, de 56 años de edad, fue encontrada desnuda, golpeada e inconsciente en el interior de su casa por razones que aún se están investigando.

“Me contactaron por mi página de Facebook diciéndome que había una señora que habían llevado al Hospital General de Ensenada que se llamaba María del Carmen Larios, que por el apellido creían que podría ser familiar mío y efectivamente era mi hermana, a la que tenía más de 15 años sin ver”, relata en exclusiva para Univisión Entretenimiento.

Bobby tuvo que reconocer a su hermana a través de unas fotografías que le mandó una enfermera: “Una vecina de mi hermana que no la había visto en el barrio de Ensenada, lugar donde viven, desde hace tres o cuatro días y preocupada fue a buscarla a su casa y se percató de que no había nadie, que estaba la puerta abierta, llamó a la Policía, se metieron y encontraron a mi hermana al interior, toda golpeada y totalmente desnuda”, relató.

Debido a los fuertes golpes que presenta en cara y cuerpo, el neurocirujano del hospital, les dio terribles noticias: “Prácticamente me dijo que tiene muerte cerebral, la operaron con el riesgo de que pudiera morir en el quirófano por lo delicado o con secuelas irreparables. La operación duró tres horas, sigue en coma y estamos esperando a que ocurra prácticamente un milagro”, expresó Bobby Larios.

La hermana del actor, de 56 años, estaba alejada de su familia desde hace más de 15 años y Bobby nos explica el motivo: “Ella así lo decidió, vivió en San Francisco y varias ciudades. Sabíamos que tenía problemas como cualquiera, pero no a tal grado de depresión, pues parece que ingirió unas pastillas para quitarse la vida, aunque no sabemos si discutió con alguien, porque es evidente que alguien la golpeó, ella no tiene pareja ni hijos y lo peor, nadie de sus vecinos escuchó nada”.

Los médicos están esperando a ver si se recupera un poco para determinar si la hermana del actor sufrió algún tipo de abuso sexual: “Estamos realmente muy conmovidos, mi mamá está en shock y son mis hermanos los que están declarando y al pendiente de ella, yo no puedo viajar, porque estoy en trámite de mi residencia, y no sabes cómo me duele”, dijo el actor, quien reside en Estados Unidos.

“Lo principal ahora es que despierte y no tenga las secuelas, eso es lo que los médicos esperan. En realidad esperamos un milagro”, concluyó el intérprete.