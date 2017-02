Emily Estefan lanzó el viernes su disco debut "Take Whatever You Want". (José A. Iglesias/El Nuevo Herald via AP)

Adriana Gómez Licón/The Associated Press

MIAMI, Florida.- Emily Estefan se sentía tan inhibida por ser la hija de la superestrella cubana Gloria Estefan que evitaba cantar frente a cualquier persona hasta que cumplió los 18 años. Durante unas vacaciones en la casa de playa de su familia en Florida, se atrevió a cantar para su madre, pero le pidió que no la viera ni llorara.

"Estaba temblando, temblando, temblando. Todo el cuerpo me temblaba, pero lo hice", dijo Emily Estefan, quien tiene ahora 22 años.

Entonces Gloria la vio y empezó a llorar.

Cuatro años después, la joven Estefan debuta con el álbum "Take Whatever You Want", que lanzó el viernes como una declaración de independencia. "Me siento honrada de venir de esta familia. Me encantaría gritarlo desde las montañas y que también me reconozcan como persona", dijo.

Emily ya había estado siguiendo los pasos musicales de sus progenitores. Su padre, Emilio Estefan, es uno de los productores más grandes de la música latina y fundó la banda que convirtió a Gloria Estefan en una estrella. La joven sabía tocar guitarra, teclado y batería y estudiaba en la prestigiosa Berklee College of Music en Boston.

Pero no fue hasta esa noche que se dejó ir, que se desató la inspiración para convertirse en cantautora.

Cuando regresó a Berklee tras esas vacaciones de invierno, comenzó a pasar las primeras horas de sus mañanas escribiendo canciones enérgicas sobre libertad, creando la letra y la música de cada instrumento en su álbum con influencias de jazz y soul.

Mucho sentimiento

En una entrevista en la mansión de sus difuntos abuelos, en una exclusiva isla entre Miami y Miami Beach, Estefan reconoció que tiene unos "zapatos enormes que llenar" como heredera de los hacedores de éxitos como "Conga" y "1-2-3".

"Nunca seré ellos", dijo de sus padres, pero agregó que "el momento en el que dices que nada de eso importa es que te das cuenta de que lo amas, y lo amas lo suficiente como para dedicarte a esto. No importa cuál sea el resultado, siempre y cuando sea honesto".

En el garaje de la mansión su madre la vio ensayar con su banda para su primer concierto como solista y después salió a platicar.

"Tiene mucho sentimiento, tiene influencias de R&B, tiene profundidad. Honestamente suena como una cantante de 40 años que ha vivido un infierno. Toda esa emoción sale en su música", dijo Gloria Estefan.

La diva pensó que quizás era solo una madre orgullosa cegada por el amor, así que le tocó la pista de una canción a su esposo sin decirle de quién era.

"Él dijo 'Dios mío, es increíble, ¿quién es?'. 'Es tu hija', le contesté y se quedó pasmado".

Gran presencia

Emily Estefan es, al menos por ahora, más tímida que su madre en el escenario, donde prefiere escudarse tras una batería o una guitarra. Se viste toda de negro y usa botas industriales, tiene la mitad de la cabeza rapada y la otra con el cabello ondulado negro.

En un concierto el pasado jueves en la Universidad de Miami, interpretó un popurrí de canciones de Alanis Morissette, Beyonce y Whitney Houston y recibió vítores cuando incluyó partes de "The Rhythm is Gonna Get You" de su mamá.

Uno de los asistentes, Mark Solloway, dijo que fue al concierto porque adora a Gloria Estefan pero que se sintió impresionado por su hija: "Estoy maravillado. Tiene una gran presencia en el escenario. Toca todos los instrumentos. Es increíble. 22 años. Simplemente se apodera del público y los adentra".

Puede que el público encuentre un vibrato similar en el primer sencillo de Emily, "Ask Me To" (o la versión en español "Si tú me lo pides") y boleros tempranos de su madre como "If We Were Lovers". Emily canta diferente, pero ambas voces son ricas y nítidas, especialmente en los falsetes.

"Cuando la gente me dice 'te pareces muchísimo a tu mamá', les digo 'Sí, pasé nueve meses en su vientre''', dijo Emily. "Si eso los reconforta está bien, pero escúchenme a mí también".

Nació con ritmo

Hablando de esos nueve meses, Gloria Estefan contó que cuando estaba embarazada de Emily y grabó el video musical de "Turn the Beat Around", la bebé pateó tan fuerte que tumbó el micrófono.

Quizás, piensa Gloria, la obsesión de Emily con la percusión comenzó incluso antes de nacer.

"Me dije, 'a esta niña definitivamente le encanta el ritmo''', recordó.