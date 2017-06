Agencias

ESTADOS UNIDOS.- Cualquiera puede confundirse, pero no el hijo del Jedi más famoso de una galaxia, muy, muy lejana. Tal y como le sucedió al actor Mark Hamill, famoso por caracterizar a Luke Skywalker en la franquicia de Disney-Lucasfilm, con un tuit publicado por su hijo, informa el portal web de Excélsior.

La idea de su hijo Nathan, de 37 años, era sumarse a las felicitaciones por los recientes 40 años cumplidos de la Star Wars (La Guerra de las Galaxias), con su primera cinta A New Hope en 1977, pero en lugar de utilizar una foto del emblemático Halcón Milenario su primogénito empleó una del Enterprises, la nave insignia de la serie Star Trek (Viaje a las Estrellas).

We need to talk, son... #FranchiseConfusion https://t.co/vXxdnd3YVs