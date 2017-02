El cantante puertorriqueño cuenta en el programa de 'The Tonight Show' cómo Matteo y Valentino le dan algunos consejos para su trabajo.

El cantante Ricky Martin se presentó en el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show.

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Ricky Martin compartió con el presentador Jimmy Fallon cómo sus hijos Matteo y Valentino se involucran en su carrera.

El cantante puertorriqueño fue invitado especial en el programa The Tonight Show, informa Milenio Digital.

En la entrevista, el también actor también habló sobre sus dos hijos, Matteo y Valentino, quienes que están al pendiente de su trabajo. "Un día uno de ellos me dijo 'Papá, ¿qué pasó esta noche? No me gustó esta parte. Ayer fue mejor, anoche fue mejor ", compartió el cantante.

Ricky Martin compartió cómo es que externan sus comentarios: "ellos van y me dicen 'Papá, ese movimiento no me gusta. Papá, esa canción, tienes que cambiarla, 'y traen buenos puntos', a lo que yo les contesto 'hijo, eso es algo que voy a considerar'", concluyó.