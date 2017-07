Agencia

Estados Unidos.- Es el eterno médico. No importa que hayan pasado cinco años desde que "House" finalizara; para el público, Hugh Laurie siempre será ese incontrolable y antisocial galeno que usaba un bastón para sostener su andar, indicó El Comercio en su portal.

Y no es porque Laurie se haya quedado dormido en sus laureles (con ese drama ganó dos Globos de Oro en el 2006 y el 2007 como Mejor Actor). Todo lo contrario: en más de una ocasión intentó desligarse de ese personaje.

En el 2012, por ejemplo, fue parte del filme "Mr. Pip", en el que interpretó a un sabio que interactuaba con una mujer deprimida. Luego probó suerte en la intrascendente película "Tomorrowland" (2015), experiencia que, hasta el momento, es su última incursión en el cine.

El año pasado, la televisión volvió a abrirle los brazos y Laurie aprovechó para dar prueba de su versatilidad interpretativa. En "El infiltrado" (2016) se convirtió en un traficante de armas (y ganó un Globo de Oro como Mejor Actor Secundario); y en la comedia "Veep" (2016) encarnó a un senador estadounidense.

Pero apostar por roles de diversa factura –e incluso, haber publicado un disco de blues ("Didn't It Rain", 2013)– parece no haberle servido de mucho a Laurie y a su objetivo de no ser encasillado. Las ocho temporadas de "House" todavía pesan sobre sus hombros.

Prueba de ello es que él volverá a dar vida a un médico en "Chance", aunque esta vez no usará la bata blanca. En dicha ficción situada en San Francisco, él se convertirá en Eldon Chance, un afamado neuropsiquiatra forense que empezará una aventura amorosa con Jaclyn (Gretchen Mol), una paciente que padece de trastorno de personalidad. La trama se complicará cuando, sin quererlo, Chance se vea envuelto en una red de violencia y corrupción policial que infructuosamente tratará de desmarañar.