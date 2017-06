Dj ‘boquea’ sobre la identidad de Bansky

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El exrepresentante de Banksy aseguró que ninguno de los pocos elegidos que conocen su identidad la revelaría jamás. Pues —coincidencias tan extrañas de la vida— casi al mismo tiempo el DJ británico, Goldie, pudo haberlo hecho por accidente.

Según publica Milenio.com, durante una entrevista con el rapero y actor Scroobius Pip para su podcast Distraction Pieces, el también productor dijo:

“Dame una letra en forma de burbuja, ponla en una camiseta y escribe Banksy en ella, y estamos arreglados. Podemos venderla ahora. Sin faltarle el respeto a Rob —algunos oyentes aseguran que dijo Robert—, creo que es un artista brillante. Creo que ha puesto de cabeza al mundo del arte”

¿Acaso dijo “Sin faltarle el respeto a Rob"? Sí, eso parece, pero ¿a qué Rob se refiere? Para aquellos que no están familiarizados con las teorías sobre la identidad de Banksy, aquí un recordatorio:

La idea de que el rostro detrás del artista es Robert Del Naja, uno de los fundadores de la banda Massive Attack, surgió como una teoría entre admiradores, pero cobró fuerza cuando, en septiembre de 2016, una investigación realizada por Craig Williams, reportero del Daily Mail, la puso de vuelta en la mesa.

Según sus reportes, al menos en 12 ocasiones los murales de Banksy aparecieron en las mismas ciudades en las que, poco antes o poco después, la banda había actuado.

La otra teoría se refiere a Robin Gunningham. Según un estudio publicado en el Journal of Spatial Science, científicos de la Universidad Queen Mary rastrearon sus huellas en los sitios donde han aparecido sus obras. Gunningham, según el estudio, es un hombre de unos 42 años, nacido en Bristol y exalumno de la Cathedral School.

No obstante, es más plausible que se haya referido a Del Naja, pues se sabe que ambos —Goldie y Robert— se criaron en Bristol y entraron en la escena del grafiti en los 80.

Escuchen con atención a partir del minuto 36 del podcast.

Whoops. Goldie might have outed Banksy as "Robert" (Del Naja) on a podcast. Fast-forward to 34 mins here https://t.co/wtL1vPKHBg.