CIUDAD DE MÉXICO.- Madonna volvió a enloquecer las redes, esta vez con una foto íntima que publicó desde su cuenta de Instagram.

En la imagen muestra un pubis depilado con el logotipo de una conocida marca deportiva, invitando a las mujeres a asistir a la Women's March.

El logo de la marca deportiva de la palomita y el mensaje "Just do it" —que es el eslogan de la marca—, aparecen refiriéndose a la Women's March que se realizará el próximo 21 de enero, en la ciudad de Washington y que busca promover los derechos de las mujeres, esperando convocar a hasta un millón de personas.

El crédito de la foto es de Marius Sperlich y la revista Nakid aparece etiquetada en la publicación.

A ciencia cierta, no se sabe si la foto es del cuerpo de Madonna; pero, como sea, esto no ha impedido que la imagen se haya hecho viral.