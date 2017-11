Inés Gómez Mont expresa el gran amor que le tiene a Mayito

Redacción

ESTADOS UNIDOS.- Sin duda es claro que para Inés Gómez Mont los grandes amores de su vida son su esposo y sus hijos. Y, aunque biológicamente tiene sólo 5 -Inesita, Bruno, Diego, Javier y Bosco-, ella es madre de 6, puesto que a Mayito, hijo de Víctor Álvarez Puga, también lo considera como suyo.

De acuerdo a quien.com, la conductora aprovechó el cumpleaños número 9 del pequeño para expresar públicamente el gran amor que le tiene y aclarar que él también es una parte muy importante en su vida.

También te puede interesar: Salma Hayek termina cocinando en cena de Ryan Reynolds

“Muchas veces me preguntan por qué en mis fotos salen 5 o 6 niños, que si todos son mis hijos, o que ¿cuántos tengo? Déjenme les cuento, que sí, que Mayito, el hijo más grande de mi esposo @mayvmap no lo parí yo, pero lo siento como si así hubiera sido, se ha convertido en otro hijo más para mí. No me cansaré de agradecer el hijo de corazón que Dios me regaló, créanme que es un niño que llegó a mi vida para quedarse en ella. Mi niño feliz cumpleaños, agradezco a la vida el tenerte hoy como hijo y hermano de mis hijos, eres el ser más noble y cariñoso. Nunca olvides que siempre voy a estar incondicionalmente para ti. Gracias por ser parte tan importante de esta familia, pero sobre todo de mi corazón ❣ Que siempre seas feliz y seas un hombre de bien, acuérdate que eres el ejemplo del hermano mayor y ¡¡¡eres el mejor!!! Disfruto muchísimo la vida a tu lado. Te amo mi niño hermoso ❤️❤️❤️❤️”, fueron las emotivas palabras que Inés le dedicó.

Mayito, que en realidad se llama Víctor Manuel igual que su papá, es un miembro recurrente en las fotos que publica Inés en Instagram, y es que los seis niños son los protagonistas de los mejores momentos en familia que comparte la conductora con sus seguidores.