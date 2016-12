Ya no cabe 'ni un alfiler' en los centros de hospedaje de las Charcas, San Luis Potosí.

CIUDAD DE MÉXICO.- Todos los hoteles ubicados en las cercanías de la comunidad de La Joya, en San Luis Potosí, alcanzaron su nivel máximo de ocupación y a horas de que se celebren los XV años de Rubí, estos ya se encuentran saturados por los invitados.

En los hoteles se la zona se constató que las reservaciones se encuentran agotadas en su totalidad.

Dueños y trabajadores compartieron su experiencia al recibir peticiones al por mayor para encontrar alojamiento y así poder asistir a la fiesta más esperada del año.

"Ya no tenemos cupo, lo veía en redes y no me creía que fuera cierto la cantidad de gente que pensaba venir. Incluso grupos de personas preguntaron si pueden instalarse afuera del hotel en casas de campaña”, expresó uno de los hoteleros encuestados por el periódico ABC, y citado por una publicación de excelsior.com.mx.

El festejo por los XV años de Rubí se popularizó a principios de diciembre luego de que ella, junto con sus padres, lanzaron la invitación en video y lo difundieron en Facebook para que 'todos' acudieran, y pese a que el mensaje iba dirigido para la comunidad de La Joya, miles de personas de todo el país se interesaron en la celebración.

La celebración ha sido tan popular que artistas, políticos y ciudadanos provenientes de diferentes estados del país se darán cita este lunes 26 de diciembre en la comunidad de La Joya.

Marcan personas que vendrán en autobuses con más de 50 personas haciendo un tipo tour, personas que vienen desde Colorado, San Antonio, etcétera”, comentó una trabajadora del hotel ‘Tony Jhon I’, el cual tiene una oferta de 32 habitaciones.

Agregó que hay una celebridad muy importante que reservó en su hotel y aseguró que sorprenderá quien es, pero por el momento es confidencial, ya que así lo solicitó la persona.

Entre los hoteles de la zona se encuentra el hotel “Roma”, el cual se encuentra a 30 minutos del lugar donde se realizarán XV años, donde la totalidad de sus espacios también se encuentran saturados.

"Tenemos el hotel lleno para el día 26, son 20 habitaciones reservadas, desde que empezó la noticia de los XV, se empezó a desbordar la situación”, expresó una de sus trabajadoras.

Hasta el día de hoy, el evento creado en Facebook, indica que 157 mil personas asistirán, sin embargo, la familia de la festejada espera a que sólo lleguen unas 20 mil personas.

