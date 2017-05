Agencias

ESTADOS UNIDOS.- Del 26 al 28 de mayo se llevó a cabo la Puerto Rico Comic Con 2017, en ella uno de sus invitados fue Finn Jones, actor que interpreta a Iron Fist en la serie de Netflix del mismo nombre. Durante el panel que tuvo Jones, habló de las bondades de trabajar con empresas como HBO (Game of Thrones) o Netflix, ya que se le da más libertad creativa a los desarrolladores, debido a que es un servicio de sistema de suscripción frente a lo que sería de audiencia de canales abiertos, informa el portal CinePremiere.

Pero al preguntársele sobre una segunda temporada, Jones dejó ver que pronto tendremos noticias sobre el anuncio, al tener "mucha esperanza" para una temporada 2 de Iron Fist y que deberá ser confirmada en un par de semanas.

A pesar de formar parte de un universeo televisivo sólido, Iron Fist no tuvo una gran recepción entre crítica y algunos fans, señalando que era el programa más débil de los producidos por Marvel/Netflix, sin embargo de acuerdo a Netflix el programa fue el que tuvo mayor vista durante su premiere este año y la segunda temporada de una serie de Marvel en Netflix con más vistas.

De los programas que ha cancelado Netflix recientemente han sido Bloodline, Marco Polo y The Get Down. En el caso de las dos últimas podría haberse tratado por lo alto de su producción y sus pocas vistas, pero teniendo esos récords Iron Fist, lo más seguro es que tengamos a Danny Rand para rato.