Estados Unidos.- Johnny Depp sorprendió a los fans que se encontraban el miércoles en la atracción de 'Piratas del Caribe' de Disneyland, vestido de Jack Sparrow. En el vídeo colgado por los testigos en redes sociales, se ve al actor estadounidense metido totalmente en su papel deleitando a los asistentes, que no salían de su asombro.

La estrella de 53 años, aparece agitando su espada y hablando con los visitantes con el típico acento británico que imita su personaje. En tono de broma, el intérprete les dijo a los que se encontraban en la embarcación que saltaran al agua para que él pudiera subirse al barco. Pero su petición no surtió efecto, aunque provocó muchas risas, informa el portal de Excélsior.

I seriously cannot believe I saw Johnny Depp at Disneyland tonight!! Best night ever!! #Disneyland #JohnnyDepp #PiratesoftheCaribbean pic.twitter.com/KeCJDkPjbM