Jacky Bracamontes sufre 'accidente' con su coche

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La actriz Jacqueline Bracamontes sigue dando mucho de qué hablar. En los últimos días la actriz ha estado en boca de todo el mundo tras las confesiones recogidas en su libro La pasarela de mi vida, informó el portal People en Español.

Ahora vuelve a ser noticia pero no por el contenido de su biografía, sino por un pequeño accidente en carretera que la dejó tirada a pleno sol. La actriz compartía con sus seguidores a través de El Gordo y la Flaca en Instagram un video que muestra de principio a fin cómo tuvo que parar tras pinchársele una rueda en medio de su trayecto.

También te puede interesar: Se luce Diego Boneta en desfile de moda en Italia

“Vean lo que me acaba de pasar. Se me pochó una llanta. Vean el hoyo. No le digan a Martín que me va a matar”, empieza el video. “Ya llegó mi ángel de la guarda que me ayude a cambiarla, bueno está aquí mi papá ayudándome”, proseguía la protagonista de Sortilegio ante la llegada de la grúa.

A pesar del sol y del mal rato, Jacky se mostró con buen humor en todo momento sin hacer drama de nada. Finalmente fue imposible arreglar la rueda y tuvieron que llevarse la caminoneta de la actriz en la grúa.

El video no tiene desperdicio, como tampoco el libro que acaba de publicar y que, entre otras muchas cosas, habla de sus sonados romances con William Levy y Valentino Lanús.

Así las cosas con @jackybrv está tarde 😱 Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 17 de Jun de 2017 a la(s) 6:37 PDT

Otra infidelidad

Del primero ya había dicho en el programa Suelta la sopa que él nunca le dijo que estaba con su mujer, Elizabeth Gutiérrez. Ella se enteró cuando el propio Levy le confesó que estaban esperando su segundo hijo. La actriz de 37 años también habló de otra infidelidad, la cometida por su anterior novio, Lanús.

El libro ahonda en estos desamores que nada tienen que ver con su actual historia de amor con su marido y padre de sus tres hijas, Martín Fuentes. Juntos han formado una preciosa familia de la que está orgullosa y no puede hacerle más feliz.

Ser mamá y esposa no le impide ser también una mujer a la que le gusta divertirse y disfrutar de sus amigos. Este fin de semana así lo hizo junto a su compatriota Paulina Rubio quien celebraba su 46 cumpleaños. Madre, esposa, amiga y mujer trabajadora, así se siente Jacky y así lo demuestra en su día a día que comparte con sus seguidores a través de las redes.