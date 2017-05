Jenni Rivera le pidió a Yuri salvar su matrimonio

Jorge Rodante/Agencia

Ciudad de México.- Yuri y Jenni Rivera iban a tener un encuentro amistoso, justamente en el día domingo que se dio la noticia trágica del fallecimiento de la intérprete de "Inolvidable" y "Basta ya".

En entrevista con el programa "Ventaneando", Yuri cuenta a detalle para qué se iban a encontrar.

"Jenni y yo no éramos amigas, pero teníamos una amiga en común, Alejandra, quien es cristiana. Por medio de ella fue el contacto, y nos reuniríamos para hablar y ver qué podíamos hacer mi esposo y yo, como cristianos, e intentar salvar el matrimonio que Jenni tenía con Esteban."

De cuerdo con la publicación del portal de noticias El Debate, Jenni le habría pedido a Alejandra que contactara a Yuri y a su esposo Rodrigo, para que los escuchara a ella y a su aún esposo Esteban Loaiza, y les diera algún consejo que sirviera para salvar su matrimonio y relación de pareja.

La cantante veracruzana citó que el encuentro sería por la noche del domingo, cuando Jenni terminara su participación en "La Voz México".

"Yo esperaba con ansia el domingo (9 de diciembre de 2012), para vernos, y me sorprendió su muerte. Lloré mucho, porque era un ser humano, y repito, no éramos amigos, pero se trataba de un ser humano tuvo una muerte horrible que no merecía. Fue un final trágico."

"Fue una vida de amores, desamores, de muchas cosas, ciertas o no, creo que fue un ejemplo para muchos en el aspecto de que salía adelante con sus problemas de sus hijas, su ex, los engaños, en fin, es una mujer digna de admirar."