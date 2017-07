Jennifer Aniston y Reese Witherspoon juntas en nueva serie

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Cómo olvidar a Rachel Green (Jennifer Aniston) discutiendo con su malcriada hermana Jill (Reese Witherspoon) en la serie de comedia que marcó la década de los noventa, Friends.

Aunque la protagonista de Wild y Legally Blond no era parte del elenco estelar, sus esporádicas participaciones nos hicieron pasar divertidos momentos, así que si te quedaste con ganas de ver a esta explosiva mancuerna de vuelta en acción, este par de estrellas de Hollywood regresan después de 13 años a la pantalla chica, informó el portal Quién.

Jennifer, consagrada en la historia de la televisión, Witherspoon, ganadora del Oscar a Mejor Actriz (Walk the Line), fueron las elegidas por Michael Eilenberg, ex director de HBO, para encabezar este ambicioso proyecto de su nueva casa productora de cine y televisión Media Res.

The Hollywood Reporter señala que todavía no hay servicio de TV o streaming que haya comprado la serie, pero HBO y Netflix podrían hacer ofertas muy pronto. De hecho no serán las únicas estrellas este par de celebs, pues el guión estará en manos de Jay Carson (House of Cards) y Steve Kloves (Harry Potter) será el productor.

Ambas actrices son queridas a nivel mundial por ser iconos de la moda, así como por su indiscutible talento y carisma, por lo que será un total agasajo verlas compartir créditos en esta historia que retratará el mundo de la televisión y los programas matutinos rodados en Nueva York.

Con la nominación al Emmy que Reese se llevó por su personaje en la serie de HBO Big Little Lies y el drama que Jennifer protagonizó titulado The Yellow Birds, demuestran que todavía son las dueñas de Hollywood.

Actualmente, HBO está trabajando con Liane Moriarty, la autora de Big Little Lies, en una segunda temporada, por lo que Witherspoon tendría que equilibrar su papel en esta serie con la nueva comedia.