Estados Unidos.- Tras el anuncio de la sorpresiva separación de Chris Pratt de su esposa Anna Faris después de ocho años de matrimonio, los fans están buscando una explicación – y algunos están señalando a Jennifer Lawrence como la gran culpable.

Tanto Pratt como Lawrence han negado firmemente cualquier relación, pero eso no impidió que los fans en Twitter responsabiliaran a la estrella de Los Juegos del Hambre, indica Infobae en su portal.

"No puedo creer que Chris Pratt y Anna Faris se van a separar. Todo esto es culpa de Jennifer Lawrence", escribió un usuario de la red social.

Los rumores de un posible romance de Pratt y Lawrence se iniciaron al año pasado durante la filmación de "Pasajeros". En ese entonces, Faris admitió que la situación no fue fácil para ella. "Estoy orgullosa de mi relación con Chris, pero habiendo dicho eso, por supuesto, que voy a sentirme vulnerable, como cualquier persona".

"Me hicieron sentir muy insegura. Recuerdo haberme sentido lastimada de tal manera que me molestaba. No quería aceptar que un chisme me hubiera afectado tanto", añadió.

Lawrence está en pareja con el director de "Black Swan", Darren Aronofsky, con quien ha estado saliendo desde septiembre pasado. Una fuente de cercana a la actriz dijo a Page Six: "Jennifer está muy unida a Darren. No hay manera de que esté con Chris.

Pratt y Faris tienen un hijo de 4 años, Jack. Se conocieron en el set de la película Take Me Home Tonight, filmada en 2007, dos años antes de que Pratt consiguiera un rol en "Parks and Recreation" de NBC y se transformara en toda una estrella.