Jenn Lawrence confiesa qué le gustó de su novio de 48 años

Nueva York.- Aunque da muy pocas entrevistas y por lo general no habla de su vida privada, la actriz Jennifer Lawrence abrió su corazón en una entrevista reciente en donde habló de su relación con el director de cine Darren Aronofsky.

Lawrence, quien aparece en la portada de la edición de septiembre de la revista Vogue, habló de qué es lo que le atrae de su actual pareja, quien la dirigió en la película de terror "Mother!", la cual protagoniza junto a Javier Bardem, informa People en Español.

“Cuando vi la película recordé cuán brillante es…” y agregó que aunque no sabe cómo se sintió él hacia ella cuando comenzaron a trabajar juntos, sí sabe que ella sintió una “energía” hacia él.

A pesar de que hay 22 años de diferencia entre ellos (él tiene 48 y ella 26), la protagonista de "Silver Lininngs Playbook", dijo que él le da mucha seguridad: “He estado en relaciones en donde me he sentido sencillamente confundida”, y agregó que con el director no se siente de esa manera.

Al hablar de su novio, quien estudió cine y filantropía social en la Universidad de Harvard, la ganadora del Oscar también dijo que le gusta su sencillez y lo ilustró con una broma: “Normalmente no me gusta (salir con) gente de Harvard, porque no pueden pasar dos minutos sin mencionar que fueron a Harvard. El no es así”.