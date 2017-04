Agencia

Los Angeles, E.U.- Aunque Jennifer Lopez y Alex Rodríguez se conocieron hace años en un juego de béisbol, y cuando ella andaba con el cantante Marc Anthony, tuvieron que pasar muchos años para que entre ellos se encendiera la llama del amor.

La cantante explicó a detalle su romance, en su reciente aparición en el show de Ellen DeGeneres, donde además estuvo acompañada de sus mellizos de nueve años, Max y Emme, informa el portal Peopple.

También te puede interesar: ¡Se acaba la espera! Avatar 2, ya tiene fecha de estreno

“Es muy sencillo. Estaba tomando almuerzo en algún lugar y lo vi. Pasó por ahí”, dijo J.Lo,. "Luego fui afuera pero por algún motivo sentí la necesidad de tocarle el hombro y decir ¡hola!”, aseguró.

La pareja comenzó a charlar sobre la vida en Los Angeles -donde ambos residen- y eventualmente él la invito a salir. “Él me envió un mensaje de texto diciendo ‘vamos a cenar’ y le dije ‘Ok'. Tuvimos una cena muy agradable”, añadió la estrella.

Animada por la sinceridad de J.Lo y su aparente buena disposición para responder a cualquier tipo de cuestión, Ellen no dudó en interesarse por si su primera cena romántica con Alex había dado pie a una "fiesta de pijama", ante lo que Jennifer no pudo contener la risa. "No, no, no. Mamá no se queda a dormir con nadie en la primera cita", respondió.

J.Lo y A-Rod se conocieron en 2004, durante un partido celebrado el 21 de mayo en el antiguo Shea Stadium de Queens, en Nueva York. Posteriormente, ella y el salsero tendrían a sus mellizos Emme y Max, que recientemente cumplieron nueve años. La pareja se separó en 2014.

La pareja se ha dejado ver por Nueva York, Miami y República Dominicana, y a donde quiera que va deslumbra causando el asombro de los fans.