Nueva York.- Jennifer Lopez mostró un lado poco conocido, cuando al dirigirse hacia la camioneta que la transportaría, una fan se abalanzó sobre ella. La actriz se encontraba filmando en Nueva York "Shades of Blue", serie que protagoniza y en la que aparecen distintas locaciones de la ciudad.

Mientras salía de un edificio, Jennifer tuvo que pasar por una pequeña agrupación de seguidores, fue ahí cuando una mujer se le acercó y sin siquiera preguntarle, la abrazó pero, para sorpresa de todos, la estrella hizo cara de incomodidad y como pudo la quitó, informa el portal Quien.com.

En el video -que ya ha comenzado a circular en internet- se escucha a alguien decir: “Qué linda, qué linda”. Después esa misma voz dice: “Cuidado, no”. Fue justo en ese momento cuando se ve cómo el abrazo de la fan no es correspondido y la manera en la que "la diva del Bronx" se zafó para seguir su camino y entrar a la camioneta junto con Guadalupe Rodríguez y dos guardaespaldas, quienes intervinieron para que los otros seguidores no se le acercaran.

Aunque algunas personas han criticado a Jennifer por no corresponder con la misma efusividad el abrazo de su fan, muchas la defienden pues consideran que a cualquiera resultaría extraño abrazar a un desconocido.