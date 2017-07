Agencia

Estados Unidos.- Jeremy Renner el superhéroe de arco y flecha de la saga de Avengers, tuvo una mala pasada hace unas semanas cuando rodaba Avengers: Infinity War. ¿Por qué? Se rompió ambos brazos, así lo dijo durante una conferencia de prensa realizada en el Festival de Cine de Karlovy Vary, en la República Checa, indicó La Nación en su portal.

El actor, que además está por protagonizar la próxima película de Bourne, se mostró con dos vendas en los brazos y explicó que se fracturó su codo derecho y su muñeca izquierda. "Así es como va", dijo. "Es parte del trabajo".

No, this was NOT a proposal 😧#fixedup #ouch Una publicación compartida de Jeremy Renner (@renner4real) el 22 de Jun de 2017 a la(s) 2:35 PDT

Ante la pregunta de si eso afectaba su trabajo, aseguró: "Soy una especie de solucionador de problemas, ¿sabés? El accidente tendrá alguna consecuencia, pero no me impedirá hacer las cosas que necesito hacer (...) Me curaré rápido. Estoy haciendo todo lo que puedo para sanar rápido".

Fall down seven times...stand up 8! #fixedup #pushthrough Una publicación compartida de Jeremy Renner (@renner4real) el 22 de Jun de 2017 a la(s) 2:40 PDT

El actor está acostumbrado a ser parte de películas de acción como Misión imposible, por lo que incluso desde su cuenta de Instagram se muestra muy tranquilo posando con sus brazos fracturados. "Estoy haciendo un trabajo que realmente no requiere un montón de trucos: no es una película de acción, es una comedia. Así que no tengo que vencer a un montón de gente o hacer nada, loco. Así que no afectará realmente mi trabajo... Afecta cómo me visto en la mañana. No puedo atar mis zapatos, pero fuera de eso y de todo lo demás ya va a pasar", bromeó ante la prensa.