Los Angeles.- Jimmy Kimmel y su esposa Molly McNearney dieron la bienvenida a su segundo hijo, William “Billy” Kimmel, nacido el 21 de abril. Con solo tres días de vida, Billy tuvo que someterse a una cirugía de corazón en el Children’s Hospital de Los Angeles.

El conductor reveló con lágrimas en los ojos el día lunes que su hijo recién nacido había tenido una exitosa operación que amenazaba su vida, informa Vanguardia.

“Lo llamamos Billy, salió en seis empujones, pareció ser un bebé común y corriente”, dijo Kimmel durante su monólogo conteniendo el llanto. La pareja fue trasladada al cuarto de recuperación donde la hija de Kimmel, Jane, esperaba a su hermano menor. Tres horas después, la enfermera les informó que algo había mal con Billy.

“Mi esposa estuvo en la cama relajada, la enfermera escuchó que su corazón estaba débil y lo vio algo púrpura, lo cual no es común”, añadió el presentador. “Las enfermeras determinaron que no estaba recibiendo suficiente oxígeno en la sangre, tanto en su corazón como sus pulmones… es algo espantoso, mi esposa sigue en recuperación, no tiene idea de lo que está pasando”.

El cirujano del recien nacido le explicó a Kimmel y su esposa que su hijo nació con una cardiopatía congénita y que había “un agujero en ambos lados de su corazón”.

El lunes, Billy salió exitosamente de la cirugía. “Tendrá que tener otra cirugía en tres o seis meses”, y añadió que deberá someterse a una más cuando sea mayor. “Pobre, no solo tuvo un mal corazón, también mi rostro”, bromeó.

El conductor agradeció a sus amigos y familiares que lo acompañaron por el momento difícil, incluso su “rival” Matt Damon: “Cada uno de mis amigos estuvo ahí al cien por ciento. Tuvimos incluso a ateos rezar por él. Odio decirlo, para hasta ese hijo de perra de Matt Damon envió flores.”

Dedicó sus últimas palabras a su mujer. “Principalmente, quiero agradecer a mi esposa Molly, Primero, por dejarme tener sexo con ella” bromeó “Pero también por ser fuerte, positiva, tranquila y amorosa durante la peor pesadilla que una nueva madre puede experimentar. No podría pedir runa mejor compañera y estoy contento de haber tenido estos bebés juntos.”

“Definitivamente, voy a hacerme una vasectomía después de esto”, finalizó.