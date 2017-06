Actor de The Big Bang Theory pierde su casa en 'mega' incendio

Agencia

California.- La casa de uno de los protagonistas de la serie de televisión “The Big Bang Theory”, Johnny Galecki, quedó destruida por un incendio forestal declarado en California.

El fuego activo en la costa central del estado arrasó la vivienda, ubicada en un rancho en la zona de San Luis Obispo, señaló Nicole Perna, portavoz del actor de 42 años, según informa el portal López Dóriga Digital.

El martes por la noche, un incendio de 6.5 kilómetros cuadrados registrado en la región estaba controlado al 60 por ciento. Los bomberos solo confirmaron que las llamas habían destruido un edificio y no ofrecieron más detalles, pero los daños totales provocados por un incendio no suelen evaluarse hasta que está extinguido casi por completo.

#HillIC (update) still holding between 1200 and 1500 acres and now 40% contained. Fresh crews will be back on the line this morning. pic.twitter.com/G8vUW4ynrX