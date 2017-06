Jorge Campos ‘le lleva’ serenata a Salma Hayek

Agencia

LONDRES.- Salma Hayek está pasando por la mejor etapa de su vida, ya que la veracruzana triunfa en Hollywood y tiene una hermosa familia con François Henri-Pinault, quien al parecer tiene un fuerte contrincante, ya que un famoso futbolista le mandó mariachis a la actriz durante una entrevista que tuvo en el programa de radio El Show de Piolín.

La protagonista de películas se presentó en esta emisión norteamericana sin imaginar que Jorge Campos se comunicaría por teléfono y le dedicaría una emotiva serenata, debido a la gran amistad que los une. El conductor reveló que estaban en una videollamada con el deportista y destapó que en una ocasión la artista le llevó refrescos a la cancha al ex portero de la Selección Mexicana, informa Televisa Espectáculos.

Salma Hayek se emocionó mucho al ver a su amigo y le pidió que la fuera a visitar a Londres, ciudad en la que radica. La actriz bromeó con el ex futbolista, quien aseguró que ella ya no le habla porque él no sale en Hollywood. "Te voy a llevar a Francia para que le des consejos a mi marido, porque el equipo de Rennais nos está dando muchos dolores de cabeza", comentó la actriz.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el originario de Acapulco le envió unos mariachis a la cabina, hecho que casi provoca las lágrimas de Salma Hayek, quien sin temor alguno se puso a cantar el tema "Veracruz" de Agustín Lara.