Josh no invitó a Drake a su boda por esta razón

Los Ángeles.- Luego de la polémica generada por el hecho de que Drake Bell no fuera invitado a la boda de Josh Peck, ambos protagonistas de la exitosa serie infantil “Drake y Josh”, el recién casado rompió el silencio sobre su decisión.

"Rara vez estamos juntos porque él está trabajando y yo estoy trabajando. No tengo una buena respuesta para la gente que me pregunta todo el tiempo: ‘¿Dónde está Drake?’. Desearía tener una mejor respuesta, pero… ¿está en casa probablemente? No lo sé", respondió al ser cuestionado en entrevista con ‘Allegedly with Theo Von & Mathew Cole Weiss’, informa Quien.com

En el mismo sentido, una fuente cercana al actor reveló a Us Weekly que, contrario a lo que sus fans creían, la relación entre los famosos “hermanos” de la pantalla chica, no era cercana.

Por esta razón, Josh se encuentra “molesto” por los tuits de Drake en los que le pide no olvidar su pasado.

De acuerdo con la fuente del medio: "En la boda de este fin de semana algunos invitados le estaban preguntando a Josh Peck dónde estaba Drake. Josh le dijo a todos que él y Drake no habían hablado en tres años. Ellos se tuitean en las redes sociales un par de veces al año, pero en realidad nunca han hablado. Cuando Drake no fue invitado a la boda de Josh, empezó a tuitear todos esos memes dramáticos. Josh estaba realmente herido. Ya no están cerca y Josh tuvo una boda muy pequeña, una de esas bodas secretas de celebridad”.

Al respecto de esta fractura de su amistad, ya han surgido divertidos memes que hacen referencia a la popular serie.