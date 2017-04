Juez puede invalidar el testamento de Juan Gabriel

Agencia

MÉXICO.- Seis meses después de su muerte, ha transcendido el testamento de Juan Gabriel que hasta ahora sólo era conocido por una parte de su familia. El documento de cuatro páginas, que se ha hecho público en el programa Primer impacto de Univisión, fue firmado el 5 de junio de 2014 en Quintana Roo, México, informó el portal Hola.

En el documento, Juan Gabriel afirma que es soltero y tiene cuatro hijos, todos con apellidos Aguilera Salas. No hace referencia así a sus hijos biológicos Luis Alberto y Joao, que salieron a la luz tras su muerte.

En la primera cláusula, se designa a Iván Aguilera como heredero universal y único de todos sus bienes, y que, en caso de fallecimiento de este, que no quisiera o no pudiera aceptar la herencia, esta pasaría a Joan, si no a Hans y por último a Jean. No se mencionaría por tanto en el documento a su gran amiga Isabel Pantoja, de la que se dijo que habría heredado un piso que el artista tenía en la capital española. Tampoco aparecen en estas páginas los nombres de Luis Alberto y Joao, que han iniciado un proceso en los juzgados para ser reconocidos como herederos legales de la fortuna del artista.

Juzgados de Miami

De hecho estos se vieron en los juzgados de Miami con Iván, heredero universal, dado que quieren invalidar este testamento y que se repartan los bienes del intérprete de manera equitativa. Quieren demostrar que Iván Aguilera nunca fue adoptado legalmente, por lo que no le correspondería nada de la herencia. Este por su parte ha pedido que sea desestimada la petición por falta de jurisdicción, ya que el testamento se firmó en México. De hecho allí se hizo público en el mes de febrero, cuando se presentó para cerrar la compraventa de una propiedad. El juez no se ha pronunciado de momento acerca de este conflicto jurisdiccional.

Tal y como informa el programa Primer Impacto, existiría además otro defecto de forma en el testamento del artista que podría ser causa para invalidarlo. Como prueba de identidad, el cantante sometió un pasaporte expedido el 19 de marzo de 2008 y que vencía en marzo de 2009, pero tal y como señala el espacio, tenía vigente otro pasaporte, expedido 100 días antes de que registrara su última voluntad. Esto podría invalidar todo el testamento del cantante. Juan Gabriel falleció en agosto de 2016 mientras estaba de gira por Estados Unidos.