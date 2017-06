Agencia

Ciudad de México.- "Hijo de tigre, pintito”, este dicho popular le queda como anillo al dedo a Dante, el hijo menor de Juanes quien ha demostrado ser una fiel copia de su padre y no solamente en los rasgos físicos.

Hace unos días, el cantante colombiano compartió un tierno video que se robó el corazón de todas sus seguidoras a los pocos minutos de haberlo subido a su cuenta de Facebook, informa el portal Hola.

En el clip aparece el niño de siete años tomando una clase de canto, y aunque al principio se notaba un poco nervioso debido a la presencia de la cámara, el pequeño logró presumir su linda voz.

La canción elegida por el niño, fue "You've got a friend in me", el tema principal de la película de Disney, Toy Story y la interpretación se dio con gran fluidez.

No es la primera vez que Juanes presume orgullosamente la manera en la que su hijo se involucra en el mundo de la música, pero sin duda ha sido la más aplaudida, ya que a las pocas horas, el video ya tenía más de 100 mil reproducciones y comentarios elogiando al pequeño.