Julián Gil rompe en llanto al hablar sobre Marjorie y su hijo

Ciudad de México.- Apenas en septiembre de 2016, Marjorie de Sousa y Julián Gil anunciaban su compromiso y la llegada de su hijo, es por ello que su reciente separación ha causado revuelo en el mundo del espectáculo internacional. La actriz venezolana fue la primera en confirmar la triste noticia.

Recientemente, Julián Gil decidió seguirle los pasos a su ex pareja, aseguró a que todo se debió a problemas de comunicación y serios desacuerdos, informa el portal AméricaTV. “Siempre hubo ganas y una ilusión increíble de establecer lo que queríamos: una relación y una familia. Se lo pueden preguntar a Marjorie. Nunca tuvimos una sola pelea. Lo que existió fueron problemas de comunicación que tengo que admitir y de no poder ponernos de acuerdo en ciertos acuerdos tanto ella hacia mí, como yo hacia ella”, declaró Julián Gil.

El actor no pudo disimular la tristeza de no estar cerca del pequeño Matías, quien apenas cumplirá tres meses de vida, y al hablar del tema, empezó a llorar: “Yo no voy a pedir nada que no merezca, quiero tener la oportunidad de estar con mi hijo (llora), lo único que pido es que primero que no se me juzgue sobre si soy buen padre o no. Yo confío mucho en Marjorie y la justicia de México, yo sólo pido ver a mi hijo y sé que así será porque ella es una buena hija y también madre”, señaló.

Julián aseguró que pese a esta ruptura, siempre querrá a Marjorie ya que es la madre de su hijo recién nacido. Asimismo, aclaró que no hablará de sus temas personales con la venezolana.

Eso sí, el actor argentino confirmó que sí existe un proceso legal pero que este fue iniciado por la misma Marjorie de Sousa. “El proceso legal lo comienza ella, que me sienta con unos abogados es Marjorie para establecer unos acuerdos económicos, una pensión y unos acuerdos de la relación paterno-filial. Yo no salí a demandar, fui a contestar una demanda”, explicó el actor, quien espera ver pronto a su hijo Matías.

Julián Gil aprovechó para enviarles un mensaje a aquellas personas que están generando más diferencias entre él y Marjorie. “No tengo nada de qué hablar mal de la mamá de mi hijo. Nada. Lo único que te puedo decir es maravillas porque una mujer que me dio un hijo", concluyó.