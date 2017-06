Agencias

Jumanji: Welcome to the Jungle, la secuela de la mítica película de 1995 protagonizada por Robin Williams, llega a las salas de cine el 22 de diciembre y, después de enseñarte el 'teaser' de la cinta dirigida por Jake Kasdan, ahora Dwayne Johnson ha publicado un pequeño adelanto de lo que los fans de este peligroso juego podrán ver en el primer tráiler del filme que se estrena... ¡hoy!

En el 'teaser', además de volver a ver el icónico juego y escuchar los famosos tambores, también aparecen los cuatro protagonistas interpretados por La Roca (Fast & Furious 8), Karen Gillan (Guardianes de la Galaxia Vol. 2), Jack Black (Kung Fu Panda 3) y Kevin Hart (Infiltrados en Miami). Persecuciones con rinocerontes, carreras de motos, peleas, señala el portal web Sensacine.

THE LEGEND CONTINUES... A game for those who seek to find, a way to leave their world behind. #Jumanji: WELCOME TO THE JUNGLE. Our world premiere trailer drops TOMORROW! Una publicación compartida de therock (@therock) el 28 de Jun de 2017 a la(s) 8:27 PDT

Jumanji: Welcome to the Jungle sigue a cuatro adolescentes que se ponen en contacto con un videojuego que les absorbe y les introduce dentro del mundo de Jumanji. Una vez en la selva, los protagonistas se convierten en adultos. Spencer es ahora el Dr. Smolder Bravestone (Johnson), el deportista Fridge es Moose Finbar (Hart), la popular Bethnay es el profesor Shelly Oberon (Black) y la marginada Martha en Ruby Roundhouse (Gillan). Para poder abandonar este peligroso lugar, tendrán que descburir cómo Alan Parrish -el personaje de Williams en la original- se pasó el juego.