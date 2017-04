De ‘Despacito’ a ‘I’m the one’: Bieber presenta nuevo single

Agencia

Estados Unidos.- Justin Bieber estrenó junto a Dj Khaled el videoclip de "I'm The One", tema del décimo disco de Dj, "Grateful", donde también participan Quavo, Chance the Rapper y Lil Wayne.

De acuerdo con el portal El Comercio, la canción tiene un ritmo suave y bailable, similar al reggae, que invita a disfrutar del momento. Justamente ese es el propósito del videoclip, pasarla bien. Y el ícono pop juvenil se luce en ropa de baño en una mansión de California.

A través de Twitter, Justin Bieber invitó a sus fans a ver el video de "I'm The One" bajo ese mismo hashtag, que se ha convertido en tendencia en dicha red social.

La sola presencia del cantante de 23 años hace que el mundo escuche el tema, lo mismo ocurrió con su participación en el remix de "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que cuenta con más de 90 millones de reproducciones en YouTube desde su lanzamiento el pasado 16 de abril.

"I'm The One" es el segundo sencillo promocional del nuevo álbum de Dj Khaled, que será producido por su pequeño hijo de 6 meses.