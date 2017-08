Justin Bieber estrenará canción esta semana

Agencia

Estados Unidos.- Justin Bieber dio a conocer que el próximo jueves lanzará su nuevo tema musical.

El cantante canadiense compartió una fotografía del nuevo sencillo que llevará por nombre "Friends", informa el portal Milenio en su sección Hey!

La portada de la nueva canción está compuesta por dos pájaros sujetando a lo que parece ser un gusano.

En su nueva producción musical, el intérprete de "Never let you go", trabajó de la mano con el productor BloodPop.

Hace unas semanas, Bieber canceló su gira mundial "Purpose" debido a "circunstancias imprevistas".