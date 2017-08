Kim y Kanye West tachan de "patética" a Taylor Swift

Agencia

Ciudad de México.- Kim Kardashian y Kanye West han desenterrado el 'hacha de guerra' contra Taylor Swift al sentirse más que aludidos en una de las canciones de su nuevo disco "Reputation".

Desde que la estrella del pop lanzara su primer single “Look what you ,made me do”, los fanáticos han visto posibles referencias de su letra a sus ya archienemigos. Pero fue este domingo, al hacerse público el video de dicho tema en los premios MTV Video, cuando todo "reventó", informa People en Español.

“A Kim y Kanye no les interesa la música de Taylor,” asegura una fuente a la revista. “De hecho consideran patético que siga con un asunto que ya es historia. No piensan darle ni a ella ni a su música atención alguna. Tienen cosas más importantes en las que centrarse, como su familia”, añadió.

Recordemos que su enfrentamiento inició en 2009 cuando West interrumpió a Swift en su discurso cuando recibía un premio. Hicieron las paces y ella le presentó en otra ceremonia del 2015. Pero la joven se sintió especialmente dolida cuando en 2016 el novio de Kim publicó su canción “Famous” donde describía a la cantante en no muy buenos términos: “Siento que Taylor y yo puede que todavía podamos tener sexo porque, yo hice a esa zorra famosa”, decía la letra.

Según Kim, Taylor había aprobado la letra de su chico antes de que se publicase. Incluso lo demostró en su Snapchat mostrando mensajes donde la joven así lo hacía. Eso sí, sólo daba luz verde a la primera parte del tema, no a la segunda, donde la insulta.

“No puedes controlar la respuesta emocional de alguien cuando se es llamada zorra delante del mundo entero”, escribió la intérprete de “Shake it off”. “Él prometió ponerme la canción antes, pero nunca lo hizo”, aseguró. La joven de 27 años pidió disculpas por esta narrativa empleada en la letra y desde entonces dura el conflicto que ha sido uno de los temas clave en el reality "Keeping up with the Kardashians".