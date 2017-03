Agencia

LOS ÁNGELES.- Kendall Jenner se unió a la lista de las celebridades que han sido víctimas de la delincuencia pues, mientras ella se encontraba fuera, su mansión de Los Ángeles fue robada.

También te puede interesar: Danna Paola disfruta de la Polinesia Francesa

De acuerdo con información del portal Quién, la modelo de 21 años regresó este miércoles a su propiedad en Hollywood Hills para darse cuenta que su casa había sido asaltada y que, como consecuencia, desaparecieron 200 mil dólares en joyas y otros objetos de valor, según dio a conocer el portal de noticias TMZ.

Robo en mansión

Kendall llamó a la policía y pudieron comprobar que en la casa no había signos de que las puertas hubieran sido forzadas. Rastrearon por completo el lugar y no encontraron a nadie extraño. Hasta este momento no se tienen más detalles al respecto del robo.

Meses atrás la hermana de Kendall, Kim, fue víctima de un asalto en París. Según valuaron todo lo que le fue robado, el costo de sus joyas ascendía a los 9 millones dólares.