Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Kate del Castillo confesó que accedió a casarse con el actor Aarón Díaz para complacerlo a él y su familia, pero ella no deseaba contraer matrimonio por segunda vez y aceptó casarse por la insistencia de los padres de ambos, informa la sección ¡Hey! de Milenio.

"La verdad, y espero no ofender para nada a Aarón, es que yo nunca me quise casar", expresó en el programa Historias Engarzadas. "Yo siempre dije que no quería casarme otra vez y al final mis papás querían que nos casáramos, sus papás querían que nos casáramos y él también quería casarse, así que decidí arriesgarme".

También te puede interesar: La Ingobernable', el estreno principal de Netflix en marzo

De igual forma, aseguró que aunque la ruptura no fue fácil, fue algo de mutuo acuerdo. "El rompimiento con Aarón fue muy duro, pero fue algo que decidimos juntos", afirmó.

"Me echo la culpa yo, terminamos por mi culpa. Yo quería otra cosa. Tal vez yo sentí que tenía la responsabilidad sobre él, porque yo era más grande (de edad) que él", comentó durante la entrevista con Mónica Garza.

Después de un año de relación, la pareja contrajo matrimonio en 2009 y estuvieron juntos hasta el 2011.