Katy Perry sorprende con su vestimenta en el MET

Agencia

México.- Katy Perry llevó un traje rojo de Maison Margiela diseñado por John Galliano. Un velo cubría su rostro y en la frente llevaba una palabra escrita "Witness" (Testigo).

También te puede interesar: Este año J.K. Rowling se arrepiente de la muerte de Snape

De acuerdo con el portal El Comercio, la intérprete de "Chained to the Rhythm" lució una combinación de transparencias (Tul y gasa), accesorios metálicos, pedrería, entre otros elementos y ha sido catalogada como la más llamativa de la noche. Completó su peculiar estilo con unas botas Tabi.

La ex pareja de Orlando Bloom fue una de las co-anfitrionas de uno de los eventos más importantes de la moda, que este año tuvo como temática Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between, en honor a la diseñadora japonesa Rei.

Katy Perry acaba de lanzar el segundo sencillo promocional "Bon Appétit", de su quinto disco. La canción cuenta con la colaboración de Migas. Aún no hay detalles sobre el lanzamiento del sucesor de "Prism" del 2013.