Katy Perry quiere hacer las paces con Taylor Swift

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Katy Perry anunció que quiere finalmente terminar su pelea de tres años con su rival de la música pop, Taylor Swift, durante una transmisión promocional de su tour Witness World Wide.

¡Estoy dispuesta a soltar esa situación!, dijo la cantante, de 32 años, a Arianna Huffington de Thrive Global Podcast, informa Vanidades.

También te puede interesar: Vuelven todas las canciones de Taylor Swift... ¡a Spotify!

“Me perdono, la perdono, perdono todo y lamento mucho lo que he hecho, y espero que ella haga mismo”, expresó.

La nominada al Grammy en 13 ocasiones continuó: "Creo que es tiempo. Hay peces más grandes que freír, y hay verdaderos problemas en el mundo. ¿Sabes de qué estoy hablando? La quiero y deseo lo mejor para ella. Considero que es una gran compositora”, señaló.

"Si nosotras, tanto ella como yo, podemos ser representantes de mujeres fuertes que se unen a pesar de sus diferencias, creo que todo el mundo va a ser mejor. Así que podemos hacer esto”, señaló Perry.

'No lo sé. Tal vez no estoy de acuerdo con todo lo que hace y ella no está de acuerdo con todo lo que hago, pero realmente me gustaría que estuviéramos nuevamente juntas con sentimientos de amor, perdón, comprensión y compasión”, confesó.

La frenética frustración de la intérprete de “Bon Appétit” se volvió a repetir porque Taylor decidió volver lanzar su catálogo musical completo en todos los servicios de streaming el mismo día del lanzamiento de su nuevo disco Witness.

Según TMZ, su enfrentamiento proviene después de que tres de las bailarinas abandonaron a Swift durante su Red Tour en 2014 para unirse al Prismatic World Tour de Perry.