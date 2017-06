Las Jenner retiran del mercado su nueva línea de playeras

Agencia

Ciudad de México.- Kendall y Kylie Jenner retiraron del mercado una línea de playeras que hacían alusión a figuras de la música y portadas icónicas, y ofrecieron disculpas a las familias de las estrellas que se sintieron ofendidas, informa El Zócalo.

Este miércoles, las hermanas lanzaron a la venta unas playeras, con costo de 125 dólares, con los rostros de diferentes iconos de la música, como 2pac, The Notorious BIG y Ozzy Osbourne, así como portadas míticas de Pink Floyd, Led Zeppelin, Kiss The Doors o Metallica.

Lo llamativo era que la marca Kendall+Kyle sobrepuso a cada imagen de estas leyendas la de ellas, lo que causó el enojo de famosos y no famosos.

"Estos diseños no estuvieron bien pensados y nos disculpamos profundamente con todos aquellos que se hayan podido sentir molestos y/o ofendidos, especialmente con las familias de los artistas. Somos grandes fans de su música y no fue nuestra intención faltar el respeto a estos iconos culturales. Las camisetas han sido retiradas de la venta y todas las fotos también. Utilizaremos esto como una oportunidad de aprender de los errores. Lo sentimos mucho", se lee en un comunicado que lanzaron de manera conjunta.

Sin embargo, esta idea podría traer consecuencias legales por el uso que se le dio a la imagen de las estrellas, al menos así lo dejó ver el representante del legado de Notorious BIG.

"Aunque apreciamos que las Jenner hayan pedido perdón y retirado los artículos ilegales, este problema tiene que resolverse", declaró Wallace a la revista People.

Una de las críticas más fuertes para las chicas, provino de Sharon Osbourne.

"Chicas, no se han ganado el derecho a poner su cara con la de iconos de la música. Limítense a hacer lo que saben... labiales", tuiteó Sharon Osbourne.

Girls, you haven’t earned the right to put your face with musical icons. Stick to what you know…lip gloss. pic.twitter.com/BhmuUVrDBn