ESTADOS UNIDOS.- Es muy probable que Kim Kardashian se vaya a anotar un nuevo éxito comercial con el lanzamiento de su última colección de productos de belleza, que ha sacado al mercado bajo su marca personal KKW -Kim Kardashian West-, pero eso no la ha excentado de llevarse un disgusto tras percatarse de que en las redes sociales no paran de lloverle críticas por el tono excesivamente oscuro que presenta su piel en las fotos promocionales de la citada colección, informó el portal Quién.

Tras comprobar de primera mano la magnitud de la polémica que han generado estas imágenes, asociada sin duda al fenómeno de la 'apropiación cultural' que lleva a ciertas celebridades a adoptar elementos estéticos de la comunidad negra para su propio beneficio, la mujer del rapero Kanye West no ha tardado en pedir disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por tan llamativos retoques digitales, pero matizando al mismo tiempo que el gesto no ha sido en absoluto "deliberado".

"Por supuesto que jamás ha sido mi intención la de ofender a nadie. Elegí a un fotógrafo maravilloso y a un equipo de profesionales de los que me siento muy orgullosa. Tengo que decir que cuando hicimos la sesión de fotos estaba muy morena, y puede que el contraste del fondo acentuara este tono. Pero lo cierto es que pedí opinión a mucha gente sobre las imágenes y a nadie se le ocurrió que pudiera provocar problemas. Nadie en mi negocio mencionó algo así", explica al diario The New York Times para apaciguar a sus detractores.

La nueva línea de cosméticos de la representante más famosa del clan televisivo sale a la venta este mismo miércoles en todo el mundo, pero sus potenciales compradoras podrán advertir claramente que en el empaquetado de estos productos ya no hay ni rastro de las controvertidas instantáneas que han vuelto a poner el nombre de Kim Kardashian en el punto de mira.

"Hemos hecho todos los cambios necesarios para poner fin al problema, en esa foto y en el resto de ellas. Hemos sido conscientes del error y hemos lidiado inmediatamente con él. Definitivamente, he aprendido mucho de esta experiencia y por eso entiendo perfectamente por qué hay gente que se ha podido sentir molesta con ello", manifiesta en la misma conversación.

Una vez que las aguas hayan vuelto a su cauce en lo que respecta a este asunto tan delicado, Kim podrá centrarse exclusivamente en saborear las alegrías y satisfacciones que seguramente le traerá su más reciente aventura empresarial, ya que como apunta el medio especializado WWD, está previsto que las 300 mil unidades del kit de maquillaje que forma parte de esta colección, cuyo precio es de 48 dólares, se vean agotadas en menos de cinco minutos, lo que podría traducirse automáticamente en unos ingresos de 15 millones de dólares.