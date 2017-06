Agencia

Los Ángeles.- Las memorias de Caitlyn Jenner han caído como una verdadera bomba en la vida del clan Kardashian-Jenner. Bajo el título de "Los secretos de mi vida", el que fuera esposo de Kris Jenner, no deja a la madre de Kim Kardashian West en muy buena posición.

Hasta ahora, la modelo y empresaria se había mantenido al margen, pero finalmente en el nuevo capítulo de "Keeping up with the Kardashians" se ha abierto y ha expresado su desacuerdo con la forma de actuar de Caitlyn, informa Peopple en Español.

También te puede interesar: Kourtney Kardashian se niega a que Scott Disick vea a sus hijos

El libro saca algunos trapos sucios de la que fuera su mujer, e incluso, la acusa de haber amasado una fortuna que no compartió con su entonces compañero sentimental. Un comentario que no ha hecho ninguna gracia a la madre de Kim.

“No ha pagado un recibo desde 1972. Ni siquiera sabe lo que costaba un jardinero”, dice la matriarca de la familia. La conversación con Kim continúa hasta que ésta explota y acusa a Caitlyn de haber destruído la vida de sus familias. “Ella literalmente comenzó tres familias con tres personas diferentes y al final ha destrozado a todos”, dijo.

El enfado de la familia por estas declaraciones en el libro, han roto prácticamente la buena relación que existía entre la ex pareja. Al menos así lo ha confirmado la propia Kim en una entrevista en el show de Andy Cohen.

“Cero”, era la respuesta de la mamá de North cuando le preguntaba sobre la posible reconciliación amistosa de su madre con su ex, con quien estuvo 23 años. Pero Kris no es la única que no quiere volver a saber nada de Caitlyn.

“En realidad nadie, como mucho un dos por ciento, y eso incluye a Kendall y Kylie. Ese es el porcentaje, muy justo, en mi opinión”, dijo.

El futuro dirá si hay una puerta abierta a la reconciliación o si es el final definitivo del buen rollo entre las dos familias.