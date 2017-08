Antes de ser famosa Kim Kardashian era una ¿delincuente?

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Si bien hoy en día puede comprarse todo el maquillaje que quiera, Kim Kardashian reveló a través de su sitio web que de pequeña llegó a robar pintalabios junto con su amiga Nicole Richie, informó el portal People en Español.

“Cuando Nicole y yo teníamos alrededor de 11 años fuimos a una farmacia en Malibú, [CA], y nos agarramos unos labiales”, señaló en el portal kimkardashianwest.com. “Pensábamos que éramos unas chicas malas”.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians (E!), de 36 años, aún recuerda la marca del labial que hurtó. “No me acuerdo del nombre del color, pero era un tono café de [la marca] Revlon”.

Kardashian, quien hace unos días recibió cientos de críticas al publicar una foto de su hijo Saint West, de 1 año y medio, en un asiento protector del carro colocado en dirección hacia el pasajero, aseguró que esto fue lo más “rebelde” que hizo en su juventud. “Yo no era mucho de ir a fiestas, esto fue lo más rebelde que hice”.

Su amor a los cosméticos empezó a muy temprana edad. “Siempre he estado interesada en las cosas de belleza. Definitivamente empezó con mi mamá y mi abuela, ellas siempre se cuidaban mucho la piel y querían lucir lo mejor posible”.