Ciudad de México.- Con sólo cuatro años, las elecciones de moda de North West ya empiezan a causar el mismo revuelo mediático que las de su famosa madre, Kim Kardashian.

En esta ocasión, el vestido naranja que lució recientemente la pequeña en Nueva York y que imita el diseño de un corsé, estuvo a principios de semana en el centro de la polémica después de que medios e internautas por igual, alzaran la voz al considerar que la niña era demasiado pequeña como para llevar esta prenda, tradicionalmente usada para estilizar y moldear la figura femenina, informa Quien.com

Ahora, la esposa de Kanye West defendió la decisión de vestir a su hija con dicha indumentaria precisamente porque no se trata de un corsé de verdad, sino de una simple imitación que, por lo tanto, no le apretaría el torso ni le causaría los daños en los órganos internos que se suelen asociar con el uso de uno real. Asimismo, la estadounidense utilizó Twitter para acallar a aquellos que la acusaron de querer sexualizar la imagen de su primogénita.

"¡Nunca le pondría a mi hija un corsé! Este vestido que compré está hecho de una tela de algodón que se acordona con unos lazos ¡y parece un corsé! Sólo es una decoración", escribió Kim en un tuit, que acompañó con un clip en el que especificó que ella no es la autora del diseño: "Este vestido -que yo no he diseñado, de hecho lo compré- no es un corsé. La parte delantera es solo tela que parece uno. Yo lo encuentro monísimo y se lo compré a un diseñador. Gente, es sólo tela, no un corsé de verdad", escribió.

Paralelamente, esta misma semana la más popular del clan Kardashian-Jenner, también hacía uso de la esfera virtual para negar tajantemente que consuma cocaína, después de que algunos seguidores se sobresaltaran al apreciar unas sospechosas manchas blancas en una mesa de color negro.