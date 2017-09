Kylie Jenner deja al descubierto su vida (video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La diseñadora de modas y estrella de televisión Kylie Jenner dejará al descubierto toda su vida empresarial e íntima a partir del 5 de septiembre en su nuevo programa Life Of Kylie.

Con más de 175 millones de seguidores en las redes sociales, la presidenta y fundadora de Kylie Cosmetics revelará un ángulo de su vida nunca antes visto, todo lo que no muestra en el reality Keeping Up With The Kardashians, informa Excélsior.

El público, quien ha podido seguir a Kylie desde que tenía nueve años, obtendrá una mirada privilegiada de cómo se ejecuta su marca de belleza, desde la concepción, la formulación y la prueba de los productos, hasta la participación de sus fans para anunciar sus lanzamientos, se informó en un comunicado.

Cuando creces frente a la cámara, todo el mundo siente que te conoce, pero no es así. Siento que las personas tienen percepciones equivocadas de quién soy. Siento que estoy constantemente presionada a mantener una imagen que no siempre refleja quién realmente soy alrededor de mis amigos y mi familia. Este show es un regalo para mis fans. Yo soy Kylie y esta es mi vida”, expresa la celebridad en el tráiler oficial del programa.

Life Of Kylie se estrenará este martes en toda Latinoamérica en punto de las 22:00 horas con dos episodios seguidos, por la señal E!