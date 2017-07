Kylie Jenner engaña a su familia con su ¡escultura de cera!

Agencia

LOS ÁNGELES.- Esculturas de cera de celebridades de Hollywood hay muchas, pero ninguna como la de Kylie Jenner. La figura que acaba de ser develada en el museo Madame Tussauds de Hollywood pasará a la historia pues la protagonista de Keeping up with the Kardashians (E!) confesó que usó a su doble de cera para hacer FaceTime, informó el portal People en Español.

La estrella de telerealidad de 19 años descubrió que su figura era tan parecida a ella que decidió usarla para jugarle una broma a su familia con esa aplicación de telefonía con video. “La hice [hablar vía] FaceTime con toda mi familia… los engañé a todos”, aseguró Jenner al publicar una foto de ambas en Instagram.

En el post, que apareció en redes el miércoles, la estatua de cera aparece con un filtro de orejitas y nariz de perro —y aun así muestra claramente lo parecidas que son ambas.

“Gracias Madame Tussauds por este increíble honor”, exclamó Jenner en otro post donde aparece de pie al lado de la estatua de cera, imagen que fue tomada durante la ceremonia de presentación en dicho museo el martes.

I made her FaceTime my whole family .. fooled everyone 😫😍 Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 18 de Jul de 2017 a la(s) 9:04 PDT

Según un comunicado obtenido por People en Español, la increíble figura costó 350 mil dólares y viene ataviada con el impresionante vestido de la marca Balmain que Jenner usó en la gala del Met en 2016 —vestimenta que la propia estrella donó para la creación de su doble.

Por cierto, dicha prenda se hizo tristemente famosa porque luego de aquella memorable velada, Jenner confesó que la había hecho "sangrar" y le causó múltiples rasguños en el cuerpo, especialmente, en las piernas. Para colmos, agregó en ese entonces, había acabado con los pies muy hinchados por culpa de los zapatos que llevaba. Dicho calzado también aparece en la nueva residente del museo de cera.