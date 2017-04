Captan a Kylie Jenner con... ¿nuevo galán?

Agencia

HOUSTON.- Luego de que Kylie Jenner y Tyga pusieran fin a su larga relación, fuentes cercanas a la estrella de reality han asegurado que se encuentra saliendo con el rapero Travis Scott.

Recientemente, los millennials fueron vistos juntos en Houston, Texas, durante un partido de basquetbol, hecho que dio fuerza a los rumores. De acuerdo con testigos, los jóvenes se veían como una pareja, pues, todo el tiempo se abrazaron y se tomaron de la mano.

April 25: Kylie and Travis Scott at the Oklahoma City Thunder v Houston Rockets game in Houston. #JennerUpdates pic.twitter.com/lBk5miUBgK