La hija de Angélica Vale se niega a hablar en español

CIUDAD DE MÉXICO.- Angélica Vale reveló, durante la conferencia de prensa que ofreció en México, que su primogénita únicamente habla inglés, circunstancia que la obligó a recurrir a un especialista pues ella les enseña los dos idiomas a sus hijos, informa Quién.

“(El doctor) me dijo que es normal, que ellos siempre escogen un idioma, y que ya cuando en su cabeza entienden que son varios idiomas los que pueden hablar entonces ya empiezan a hablar los dos. Porque está chiquita y es normal que haya escogido un sólo idioma”, contó la conductora.

No obstante, la actriz piensa que Angélica Masiel probablemente no quiera hablar español sólo para hacerla enojar. “Pero si me entiende todo en español y bien que sí lo habla con la nana, porque la nana no habla inglés y la oigo hablando español y digo ‘¡ah condenada, es conmigo!’”.

Por otra parte, La Vale pidió a los famosos latinos alzar la voz para que sus compatriotas que radican en Estados Unidos no padezcan un incidente como ella, quien fue discriminada por hablar español en un aeropuerto del país vecino.

“Creo que nosotros como latinos, los que tenemos un poco de influencia allá en la parte latina pues pasar ese mensaje. Salma Hayek y Eugenio (Derbez) ahorita le han callado la boca a todo el mundo con el exitazo que tuvieron y lo del mariachi de Salma estuvo genial, entonces son cosas que inspiran”, dijo feliz.

Mientras la actriz considera la posibilidad de realizar una bioserie sobre la vida de su famosa mamá, afirma que por el momento su prioridad es la familia, motivo por el cual continuará viviendo en Estados Unidos junto a su esposo Otto Padrón.