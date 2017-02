Moonlight se lleva el Oscar como la Mejor Película

SIPSE.com

MÉRIDA, Yuc.- En uno de los cierres más llamativos de los Premios Oscar en los últimos años, Moonlight se llevó la categoría como Mejor Película.

En un principio, el presentador Warren Beatty declaró como ganadora del Oscar a la cinta 'La La Land'. Sin embargo, después del discurso inmediatamente vino la correción. Lo anterior causó una tremenda confusión entre los asistentes.

Sin embargo finalmente fue la película dirigida y escrita por Barry Jenkins la que se llevó el premio de La Academia.

'Moonlight' está basada en la obra In Moonlight Black Boys Look Blue de Tarell Alvin McCraney.

La película fue protagonizada por Trevante Rodas, Andre Holland, Janelle Monáe, Naomie Harris y Mahershala Ali.

Las otras cintas nominadas eran “Arrival”, “Fences”, “Hacksaw Ridge”, “Hell or High Water”, “Hidden Figures”, “La La Land”, “Manchester by the Sea” y “Lion”.