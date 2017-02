Ésta es la versión videojuego de 'La La Land'

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El videojuego de 'La La Land' en 8-Bits ya es una realidad... en cierto modo.

En esta ocasión 8-Bit Cinema ha creado una versión animada del musical, y aunque no es interactiva, es muy fiel a la película. Según la nota de Excélsior, este canal de Youtube ha hecho lo propio con 'Stranger Things', 'Home Alone' o 'Rogue One: Una historia de Star Wars'.

Al igual que el filme de Damien Chazelle, que cuenta con 14 nominaciones a los Oscar, el juego tiene varios niveles que están representados por las distintas estaciones en las que sucede la trama. Así, el juego comienza en invierno, cuando Mia (Emma Stone) fracasa en varias audiciones y decide ir a un bar. Allí se encuentra con Sebastian (Ryan Gosling), que está tocando el piano.

A medida que los protagonistas se van enfrentando a distintas situaciones, tienen la opción de cumplir sus sueños o bien pagar las facturas. Mediante pequeños recuadros con varias opciones quedan reflejadas las dudas de los personajes, e incluso muestra cómo podrías jugar a tocar el piano como Seb.

También se reflejan las opciones que tienen tanto Mia como Seb: seguir juntos o perseguir sus sueños como actriz o bien fundando un club de jazz.

Aunque el vídeo muestra las posibilidades a las que se enfrentan, el final de esta versión es el mismo que en la película.

La La Land

El musical de Damien Chazelle es la gran favorita en la 89 edición de los Oscar con un total de 14 nominaciones.

Además puede convertirse en la cuarta película en ganar como Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Director y Mejor Guión.

De qué trata