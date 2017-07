Lana del Rey anuncia las canciones de su nuevo disco

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La espera terminó ya que Lana del Rey dio a conocer el nombre de las canciones de su próximo álbum "Lust For Life" además de estrenar la canción "Groupie Love".

Entre las 16 canciones que forman parte del nuevo álbum, la cantante hizo colaboraciones con The Weekend, A$AP Rocky, Playboi Carti, Stevie Nicks y Sean Lennon, informa Milenio.

El nuevo álbum de la intérprete ya se puede preordenar y será hasta el 21 de julio que los fans podrán adquirir su nueva producción musical.

Canciones de "Lust For Life"

01 Love

02 Lust for Life [ft. The Weeknd]

03 13 Beaches

04 Cherry

05 White Mustang

06 Summer Bummer [ft. A$AP Rocky and Playboi Carti]

07 Groupie Love [ft. A$AP Rocky]

08 In My Feelings

09 Coachella – Woodstock in My Mind

10 God Bless America – And all the Beautiful Women in It

11 When the World Was at War We Kept Dancing

12 Beautiful People Beautiful Problems [ft. Stevie Nicks]

13 Tomorrow Never Came [ft. Sean Ono Lennon]

14 Heroin

15 Change

16 Get Free

Esta es una de las nuevas canciones de Lana del Rey: