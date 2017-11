Lanzan el primer póster de Deadpool 2

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La película Deadpool 2, la esperada secuela del mercenario bocazas dirigida por David Leitch (Atomic Blonde), lanza su primer póster. Una imagen que reúne a los protagonistas de la película, que finalizó su rodaje el pasado mes de octubre, incluyendo a su gran fichaje, Josh Brolin que encarnará a Cable, el mutante llegado del futuro que acompañará a Ryan Reynolds.

El cartel, lanzado por Fox, hace referencia a la inminente celebración del Día de Acción de Gracias y parodia una famosa obra de Norman Rockwell. La imagen muestra a Deadpool y a Cable presidiendo la tradicional cena familiar de Acción de Gracias a punto de trinchar el clásico pavo relleno, informa Excélsior.

Los comensales que acuden a la ineludible cita son todas caras conocidas. En el extremo izquierdo, Cabeza Nuclear Negasónica Adolescente (Brianna Hildebrand), Al, la compañera ciega de piso de Deadpool interpretada por Leslie Uggams; su novia Vanessa (Morena Baccarin), y a Dopinder, el taxista favorito del mercenario bocazas interpretado por Karan Soni.

Thanksgiving in our house is a glorious, non-stop car accident set to the music of cocaine. pic.twitter.com/ngCdgtpgct