Tienes que ver la paleta de sombras inspirada en ¡Chicas pesadas!

Agencia

México.- Según el sitio PopSugar, Storybook Cosmetics, la misma que se ha inspirado en Harry Potter y la Bella y la Bestia para crear maquillaje fantástico, anunció hace un año que lanzarían una paleta de sombras a la Mean Girls. En ese entonces se sospechaba que habrían ocho tonos dentro de un empaque muy parecido al clásico Burn Book con nombres que te remitirían a la película de Tina Fey.

El verde se llamaría "Army Pants y el azul "Flip FLops" por aquello del "one time I saw Cady Heron wearing army pants and flip flops. So I bought army pants and flip flops", un azul marino por "ESPN or Something" y los predecibles gris de "I'm a mouse...duh" y rosa de"On Wednesdays we wear pink". Ahora se especula que serán 12 colores, según informa Quién.

Nosotros le apostamos a la sombra plateada en honor a aquellas arracadas de oro blanco que los papás de Gretchen Wieners le regalaron y que Regina George le prohibió usar porque sólo ella podía llevar este accesorio.

Ya tenemos la inspiración, los tonos y los nombres de las sombras. Sólo faltaba la fecha de lanzamiento, pero estemos tranquilos que la firma de cosméticos ya la anunció: tres de octubre. Bueno, exageramos, sólo sabemos que saldrá en octubre, pero creemos que sacarlo a la venta esa fecha exacta sería un grandísimo homenaje a la película que nos hace extrañar a la LiLo de antes. Estamos seguras que este producto se venderá más rápido que la velocidad con la que ese camión atropelló a la Queen Bee por excelencia.